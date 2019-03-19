"Туалетное" видео Бузовой с тампонами вызвало шок
Накануне звезда разместила в Instagram рекламный ролик, в котором она разрушает стереотипы, не дающие покоя женщинам во время менструации. "Белое не надевать? Обтягивающее не носить? Не танцевать? А я буду! Для меня нет таких дней, когда я готова менять свои привычки", – говорит Ольга Бузова и предлагает поклонницам последовать ее примеру.
Одни пользователи похвалили исполнительницу за смелость, а другие обрушились на нее с критикой: "Осталось отрекламировать туалетного утенка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оля, вы окончательно свихнулись", "Скоро туалетную бумагу начнет рекламировать. Спрос-то падает", "Оля, не опускайся так. Это не твой уровень!"
Многие поклонники обратили внимание, что инициалы звезды совпали с названием компании: "Прикольное совпадение..." На эту деталь также обратил внимание автор Telegram-канала "Только никому". "А как хорошо буквы совпали! Отдельная радость", – написал он.
Чуть позже в мессенджере появился скриншот переписки, участники которой обсуждают, какую сумму получила исполнительница за сотрудничество. "Контракт (...) очень дорогой – миллион рублей. Поэтому певицы очень охотно соглашаются. Юля (Караулова) тогда получила много денег", – написал пользователь.
Его знакомый спросил, какой гонорар у Ольги Бузовой. "Я думаю ей дали больше. Они еще использовали ее песню", – уточнил тот. Звезда могла заработать как минимум три миллиона рублей, подытожил автор Telegram-канала.
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