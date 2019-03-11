Ведущую "Орла и решки" распекли за снимок без лифчика

Телеведущая популярного шоу Леся Никитюк разместила откровенный снимок, на котором она запечатлена в платье без бюстгальтера. Пользователи раскритиковали вульгарный пост звезды проекта "Орел и решка".

В минувшее воскресенье, 10 марта, знаменитость опубликовала на странице в Instagram фотографию с отдыха. На снимке она позирует в коротком шелковом наряде на бретелях с откровенным декольте. К посту Леся Никитюк добавила хештег #БогиняЕгипта.

Вместо похвалы и восхищенных отзывов телеведущая столкнулась с жесткой критикой. Пользователи обвинили звезду в том, что она стала все чаще показывать интимные снимки. "По-моему, в последнее время Леся часто выставляет свои прелести на показ! Ей это совсем не подходит!", "Ты же умная девушка и много чем можешь привлечь. Нравственные люди, у которых есть принципы и мораль, это не оценят. Будь умнее", "Леся, теряете индивидуальность", – делились своими мыслями комментаторы.

Отметим, это не первый случай, когда знаменитость демонстрирует интимные фотографии. В прошлом году ведущая шоу "Орел и решка" показала снимок, на котором она ест клубнику топлесс. Обнаженное тело она прикрыла ягодами. Однако тогда пользователи вполне спокойно отреагировали на пост и оставили положительные комментарии.

Напомним, в прошлом году Леся Никитюк получила премию Cosmopolitan Awards 2018. Читатели издания назвали ее телеведущей года. Знаменитость рассказала, что награда стала для нее приятным сюрпризом. Она призналась, что даже спала в обнимку с призом.