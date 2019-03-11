Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

Умер один из наиболее узнаваемых в России западных сериальных актеров 90-х Джед Аллан. Больше всего он запомнился по роли в легендарном сериале "Санта-Барбара".

Стоит отметить, что в творческом багаже Аллана также работа в таких нашумевших проектах, как "Беверли-Хиллз 90210", "Лэсси" и "Коломбо". У актера осталось трое сыновей и шестеро внуков, передает "Экспресс газета".