"Это провал": Лазарева жестко раскритиковали за песню для "Евровидения

Сергея Лазарева раскритиковали за композицию, с которой певец намерен выступить на конкурсе "Евровидение". По мнению многих пользователей соцсетей, на первое место артисту рассчитывать не приходится.

Видеоклип на песню Сергея Лазарева Scream ("Крик"), с которой артист собирается поехать на "Евровидение-2019", снят режиссером Константином Черепковым. Ролик опубликован в Сети 9 марта.

Пользователи соцсетей сразу же стали сравнивать песню с композицией, с которой Сергей Лазарев выступал на песенном конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Там артист выступал с песней Филиппа Киркорова You are the only one и занял третье место.

Автор и продюсер нового произведения для Сергея Лазареватакже стал Киркоров. Однако пользователи решили, что песня проигрывает предыдущей композиции. "Не хит", "Разочарование", "Займем хоть и не последнее место, но и не первое. И не десятое", "В 2016 году была лучше", "Это провал", "Это не для "Евровидения!", – написали разочарованные комментаторы.

По некоторым данным, после официальной премьеры песни Сергея Лазарева позиция России в букмекерском прогнозе на "Евровидение" впервые пошла вниз. До этого российский представитель занимал в нем первое место.

Далеко не все слушатели разделили панические настроения. Более подкованные подписчики отмечают, что песня Сергея Лазарева просто "слишком утонченная" для такого конкурса. "Я ее поняла и до конца клипа сидела в мурашках, но поймут ли другие страны?", "С премьерой!! Песня невероятная, сильная, волнующая. Верим в победу!", – поддерживают Сергея Лазарева поклонники.