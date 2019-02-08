Конец рабочей недели – не повод для знаменитостей перестать предоставлять россиянам поводы для обсуждения. "Дни.ру" собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 февраля 2019 года.
В Сети появилось видео самых ярких высказываний детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Особенно бурно общественность отреагировала на слова Лизы.
В фан-аккаунте, созданном в Instagram и посвященном Гарри и Лизе Галкиным, опубликован ролик с самыми смешными их выражениями. Особенно подписчикам понравился фрагмент, в котором Лиза Галкина, сидящая в детском автомобильном кресле, указала в окно на самое ценное, что у них есть, и сказала с обезоруживающей улыбкой отцу: "Я вижу наш замок. Вон там. Торчит как сосиска!"
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года, читайте в разделе
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