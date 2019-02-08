Артистка Гусева оказалась обезображена после уколов косметолога

Артистка Ольга Гусева отправилась на рядовую косметологическую процедуру. Однако женщина получила совершенно не тот эффект, который ожидала.

Инцидент произошел еще в начале декабря 2018 года, однако известно о нем стало лишь сейчас. Тогда экс-солистка группы "Краски" Ольга Гусева пошла колоть гиалуронку, компетентно отмечает телеграм-канал Mash. Но после процедуры на лице артистки появились папулы и шрамы.

Встревоженную Ольгу Гусеву 22-летний врач Даша успокоила, сказав, что это так и надо: через пару дней все рассосется. Но прошло уже два месяца, а следы не исчезли. В итоге, у медиков три версии: либо у Оли аллергия, либо не туда кольнули, либо инфекция попала под кожу.

Отметим, что знаменитости предпочитают не афишировать общественность о своих походах к косметологам или, тем более, о пластических операциях. А уж о проблемах, к которым могут привести манипуляции с внешностью, и вовсе предпочитают скрывать.

Однако телеведущая Оксана Пушкина несколько лет назад открыто признала, что увлечение пластикой стоило больших неприятностей. Все было настолько серьезно, что не обошлось без хирургического вмешательства. "Без операции мне, к сожалению, не обойтись, – говорила Оксана в 2007 году. – Речь идет об удалении не только непонятного содержимого в моих носогубных складках, но и значительной части тканей, куда проник этот препарат".

Тогда Оксана Пушкина даже судилась с неквалифицированным медиком. Ее главная цель была – заставить недобросовестного врача отказаться от профессии.