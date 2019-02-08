У Ксении Собчак будет ребенок

Шумиха вокруг личной жизни Ксении Собчак не утихает. Идут жаркие пересуды о том, что скандал искусственно создан ради пиара, а на самом деле гламурная блондинка занята построением политической карьеры. Впрочем, в ближайшее время, согласно новым данным, Собчак погрузится с головой в семейные хлопоты.

Ясновидящая и таролог Саона убеждена, что развод Ксении Собчак и Максиму Виторгану не грозит, а шумиха высосана из пальца. "Я не вижу, что их семья вообще распадется. Отношения в их паре достаточно крепкие и доверительные. Все, что происходит вокруг них, не более чем пиар", – заявила экстрасенс.

По мнению Саоны, без камер и публики Ксения Собчак совершенно другая. "Невероятно заботливая женщина. Даже если она выходит с кем-то в свет, то явно не для измены. А если бы и захотела это сделать, то точно не так. В семье она ведет себя несколько иначе, чем в жизни. Максим полностью доволен супругой и не допускает даже мысли о том, что они разойдутся", – убеждена ясновидящая.

Что касается грандиозных планов гламурной блондинки на политической ниве, там, по словам Саоны, успехов ждать не приходится. "У Ксении есть мысли продолжить карьеру в политике, но я не вижу колоссальных подвижек", – отметила таролог.

Зато в скором времени Ксения Собчак уйдет с головой в материнство. "По судьбе еще идут дети. Она в ближайшем будущем, скорее всего, займется семьей, а не светскими развлечениями", – цитирует Саону WomanHit.

В заключение она резюмировала: "Линия судьбы этих двух людей тесно переплетается, у них кармический союз. Даже если бы им пришлось расстаться, судьба постоянно бы их сводила снова".