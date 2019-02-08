У Ксении Собчак будет ребенок
Ясновидящая и таролог Саона убеждена, что развод Ксении Собчак и Максиму Виторгану не грозит, а шумиха высосана из пальца. "Я не вижу, что их семья вообще распадется. Отношения в их паре достаточно крепкие и доверительные. Все, что происходит вокруг них, не более чем пиар", – заявила экстрасенс.
По мнению Саоны, без камер и публики Ксения Собчак совершенно другая. "Невероятно заботливая женщина. Даже если она выходит с кем-то в свет, то явно не для измены. А если бы и захотела это сделать, то точно не так. В семье она ведет себя несколько иначе, чем в жизни. Максим полностью доволен супругой и не допускает даже мысли о том, что они разойдутся", – убеждена ясновидящая.
Что касается грандиозных планов гламурной блондинки на политической ниве, там, по словам Саоны, успехов ждать не приходится. "У Ксении есть мысли продолжить карьеру в политике, но я не вижу колоссальных подвижек", – отметила таролог.
Зато в скором времени Ксения Собчак уйдет с головой в материнство. "По судьбе еще идут дети. Она в ближайшем будущем, скорее всего, займется семьей, а не светскими развлечениями", – цитирует Саону WomanHit.
В заключение она резюмировала: "Линия судьбы этих двух людей тесно переплетается, у них кармический союз. Даже если бы им пришлось расстаться, судьба постоянно бы их сводила снова".
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