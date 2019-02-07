Жалующийся на здоровье молодой муж Бабкиной рассказал о шизофрении
В личном Instagram Евгений опубликовал внушительный по размерам пост. Артист рассуждал о своем здоровье.
Он заметил, что его не покидает чувство, как будто он олень. Ниже Гор добавил, что не имеет в виду, что благоверная наставила ему рога. Просто чувствует себя глупцом. Также артист отметил, что немного потерян.
"То ли переход из зимы в весну, но тогда это признак приближающейся шизофрении, либо недостаток витамина D, особенно после солнечного отпуска. Надеюсь, в случае авитаминоза поможет витаминная аптечка", – отметил он.
Чтобы скрасить унылые будни Гор нарядился в яркий свитер с оленями. Муж певицы добавил, что животные отлично смотрятся на наряде.
Меж тем, пока Евгений Гор рассуждает о своих противоречивых чувствах, его гражданская жена Надежда Бабкина пропадает на съемках, выступает со своим ансамблем "Русская песня", ставит спектакли, и заседает на собраниях в Госдуме. В своих соцсетях артистка чаще делится рабочими моментами, нежели личными.
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