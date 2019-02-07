Юная дочь Осина шокировала эротическим фото

Дочь ныне покойного артиста Евгения Осина взбудоражила Сеть новой песней и свежим снимком. Агния, которой на днях исполнилось 17 лет, продемонстрировала свои данные – во всех смыслах.

На своей официальной странице в Instagram Агния Осина предпочитает лишний раз не упоминать о том, кто ее отец. Девушка стремится доказать, что она самостоятельная творческая единица: регулярно публикует короткие видео, в которых поет или делится стихами и музыкой собственного сочинения.

Несколько часов назад 17-летняя Агния представила новую композицию под названием Lubov2. "У нас все очень просто с @arbuzova_katya. я просто рожаю мелодии, песни, когда читаю ее стихи. куплеты, написанные ею и припев, придуманный мной за пару минут. песня сделана с нуля за 1,5 часа полностью, потому что все самое честное и настоящее пишется ночью и очень быстро (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала она.

А недавно дочь Евгения Осина вынесла на суд слушателей песню Lustra. Композицию исполнил мужчина, а представила ее Агния в приложении Stories, для чего снялась в наряде с откровенными разрезами, которые подчеркнули ее аппетитные юные формы.

"Ого! Вот это Агния!", "Красотка", "Красавица выросла у Евгения Осина. Жаль, к венцу не смог проводить", "Какая красивая девочка", "Горячо!", "Аж взмок", – написали ошеломленные интернет-пользователи.

Отметим, что 31 января Агнии Осиной исполнилось 17 лет. "Честно, у меня нет слов. Я так люблю вас, семья. Спасибо вам за этот невероятный праздник! С утра меня разбудили мама с Катей, забросив на балкон кучу шариков, поздравляя меня с днем рождения. Я безумно счастлива! И безумно люблю вас всех! Не буду говорить много, просто еще раз хочу поблагодарить самых чудесных людей на этой планете ❤️", – обратилась к поклонникам дочь Евгения Осина.