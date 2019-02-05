Внебрачная дочь претендует на наследство Осина

Внебрачная дочь знаменитого певца будет бороться за свою часть наследства. Об этом сообщил юрист Сергей Воронов, представляющий интересы 12-летней наследницы Евгения Осина и ее матери Елены Скорняковой в суде.

Правозащитник заявил, что у семьи Анастасии Годуновой есть фотографии и видеозаписи, которые подтверждают, что исполнитель относился к ней как к родной дочери. "У данной семьи имеются как фотографии, аудиозаписи, так и другой материал, который подтверждает, что Евгений Осин любил этого ребенка, признавал как родную дочь, и эти доказательства также будут представлены в суд в решении данного спора", – отметил он.

12-летняя девочка рассказала, что певец сам не раз называл ее дочерью при личных встречах и во время переписки. Музыкант помогал ребенку материально и однажды подарил щенка, о котором она давно мечтала. Исполнитель даже посвятил Анастасии одну из своих песен.

Сергей Воронов уверен, что у Годуновой есть все шансы получить часть наследства. Ей предстоит побороться с родственниками за авторские отчисления, мотоцикл, автомобиль и трехкомнатную квартиру, стоимость которой составляет 30 миллионов рублей, передает Пятый канал.

Известно, что сам Евгений Осин при жизни опровергал все слухи о внебрачных детях. Певец настаивал, что у него только один ребенок – дочь Агния. Сама бывшая жена музыканта Наталья Черемисина уверена, что Елена Скорнякова вместе с дочерью – мошенницы и преследуют исключительно корыстные цели.