"Она его убила": друг сделал громкое заявление о смерти Осина

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обвинил в смерти своего друга Евгения Осина певицу Наталью Штурм. По его словам, артистка намеренно спаивала певца.

Андрей Разин и дочь Евгения Осина Агния собрали пресс-конференцию, посвященную покойному артисту. На ней продюсер группы "Ласковый май" высказал свое категоричное мнение, что некогда известная певица Наталья Штурм может быть причастна к смерти Евгения Осина. "Именно она его убила. Женя до последнего говорил, что она его отравила, после чего у него серьезно ухудшилось здоровье", – заявил Разин на пресс-конференции НСН.

"Произошло это, когда она на протяжении восьми часов спаивала Осина в его же доме какой-то гадостью. Штурм подмешивала ему психотропные вещества, чтобы завести в квартиру певца телевизионную съемочную группу. Певица хотела забрать его в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант. Штурм проникла в его дом под предлогом работы над музыкальной аранжировкой. После ее визита Осину стало хуже", – рассказал продюсер "Ласкового мая".

Со ссылкой на медиков, которые обследовали Евгения Осина, он обнародовал информацию о неком "воздействии", когда Штурм якобы находилась у Осина. "У него возник речевой спазм под воздействием психотропного вещества. Он не мог прийти в себя два дня. В итоге это могло спровоцировать остановку сердца, в результате чего Евгений Осин и умер. Думаю, эту версию мы будем со следствием отрабатывать", – заключил Разин.

Напомним, Евгения Осина обнаружили мертвым в его квартире 17 ноября. На 55-м году жизни у певца остановилось сердце. Автор композиции "Плачет девушка в автомате" долго страдал от алкогольной зависимости.