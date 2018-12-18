Имуществом Осина распоряжаются посторонние люди

Экс-супруга Осина Наталья не смогла попасть в гараж, где хранятся мотоциклы и личные вещи покойного артиста. Женщине препятствовал председатель ТСЖ.

Наталья вместе с концертным директором Александром Сидоренко решила проверить имущество почившего артиста. Однако оказалось, что там распоряжаются совершенно посторонние люди – председатель ТСЖ "Новый Атом" Галина Побединская их не пустила.

"В гараже есть ворота электрические. Мы с бывшей супругой Евгения Осина пришли в гараж, посмотреть технику – все ли в порядке. Ворота не открываются. Я позвонил начальнику ТСЖ, женщине, но она сказала, что они никаких действий не предпринимали, ничего не обесточивали", – рассказал Сидоренко.

На следующий день их встречал уже супруг Побединской. Мужчина сообщил, что у артистка отключили электричество за неуплату.

Концертный директор предъявил собеседнику квитанции, которые доказывали обратное: Осин платил исправно. Тот в ответ заявил, что перец не делал обязательные взносы.

"По итогу на субботу мы договорились приехать с нашим юристом. Просто я не понимаю – при чем тут юрист, но это их условие. На 18.00 они нам назначили встречу, в 17.45 мы приехали, охранник нам сказал, что они уехали из гаража. До 20.00 мы просидели. Звонили им, но они телефоны не брали, не отвечали", – рассказал Александр.

Представители руководства ТСЖ обещали опечатать гараж, однако родственники и друзья погибшей звезды считают, что на это нет никаких оснований. Экс-супруга Осина собирается обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА ФАН.