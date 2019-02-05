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Шоу-бизнес

Украина унизительно отомстила известной российской ведущей

Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_
Была в Крыму – этот факт биографии Анастасии Ивлеевой стал веской причиной для запрета ей въезда на Украину. Пограничники Незалежной выдворили россиянку прямо из аэропорта.
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Анастасия Ивлеева прибыла в Киев из Минска. Однако прогуляться по украинской столице российской телеведущей было не суждено. На паспортном контроле выяснилось, что Настя как-то посетила Крым – так что пересечь украинскую границу ей не позволили.

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"В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году. Из ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом", – говорится в сообщении украинского погранведомства.

По данным Госпогранслужбы, в прошлом году за "незаконное пересечение госграницы Украины" около 1,5 тысячи граждан получили отказ в пропуске через границу. Запрет на въезд в страну на разные сроки – "за посещение оккупированных территорий" – получили 90 человек, передает РИА Новости.

Теперь в этот список попала и Анастасия Ивлеева. Телеведущая не сможет ездить на Украину по крайней мере три года. Притом что Настя хорошо известна в Незалежной: к созданию шоу "Орел и решка. Перезагрузка", которое ведет Ивлеева, причастен украинский телеканал "Интер". Как отреагировала на действия украинских пограничников сама телеведущая – пока не сообщается.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Настя Ивлеева вела рейтинговую передачу "Орел и решка. Перезагрузка" два года. Ее напарником был Антон Птушкин, позже его заменили на Евсея Ковалева. Перед новогодними праздниками стало известно, что Ивлеева покидает проект о путешествиях  Продюсеры программы проводят кастинг на роль ведущих. 

Автор: Андрей Евлампиев5 февраля 2019, 15:39
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