Украина унизительно отомстила известной российской ведущей

Была в Крыму – этот факт биографии Анастасии Ивлеевой стал веской причиной для запрета ей въезда на Украину. Пограничники Незалежной выдворили россиянку прямо из аэропорта.

Анастасия Ивлеева прибыла в Киев из Минска. Однако прогуляться по украинской столице российской телеведущей было не суждено. На паспортном контроле выяснилось, что Настя как-то посетила Крым – так что пересечь украинскую границу ей не позволили.

"В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году. Из ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом", – говорится в сообщении украинского погранведомства.

По данным Госпогранслужбы, в прошлом году за "незаконное пересечение госграницы Украины" около 1,5 тысячи граждан получили отказ в пропуске через границу. Запрет на въезд в страну на разные сроки – "за посещение оккупированных территорий" – получили 90 человек, передает РИА Новости.

Теперь в этот список попала и Анастасия Ивлеева. Телеведущая не сможет ездить на Украину по крайней мере три года. Притом что Настя хорошо известна в Незалежной: к созданию шоу "Орел и решка. Перезагрузка", которое ведет Ивлеева, причастен украинский телеканал "Интер". Как отреагировала на действия украинских пограничников сама телеведущая – пока не сообщается.

Настя Ивлеева вела рейтинговую передачу "Орел и решка. Перезагрузка" два года. Ее напарником был Антон Птушкин, позже его заменили на Евсея Ковалева. Перед новогодними праздниками стало известно, что Ивлеева покидает проект о путешествиях Продюсеры программы проводят кастинг на роль ведущих.

