Украина унизительно отомстила известной российской ведущей
Анастасия Ивлеева прибыла в Киев из Минска. Однако прогуляться по украинской столице российской телеведущей было не суждено. На паспортном контроле выяснилось, что Настя как-то посетила Крым – так что пересечь украинскую границу ей не позволили.
"В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году. Из ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом", – говорится в сообщении украинского погранведомства.
По данным Госпогранслужбы, в прошлом году за "незаконное пересечение госграницы Украины" около 1,5 тысячи граждан получили отказ в пропуске через границу. Запрет на въезд в страну на разные сроки – "за посещение оккупированных территорий" – получили 90 человек, передает РИА Новости.
Теперь в этот список попала и Анастасия Ивлеева. Телеведущая не сможет ездить на Украину по крайней мере три года. Притом что Настя хорошо известна в Незалежной: к созданию шоу "Орел и решка. Перезагрузка", которое ведет Ивлеева, причастен украинский телеканал "Интер". Как отреагировала на действия украинских пограничников сама телеведущая – пока не сообщается.
Настя Ивлеева вела рейтинговую передачу
"Орел и решка. Перезагрузка" два года. Ее напарником был Антон Птушкин, позже его заменили на Евсея Ковалева.
Перед новогодними праздниками стало известно, что Ивлеева покидает проект о путешествиях Продюсеры программы проводят кастинг на роль ведущих.
Звезда рассказала о нелегком заработке
Поклонница поп-короля умерла при очень странных обстоятельствах
Журналист прокомментировал слова ведущей
Своим успехом Примадонна обязана другим людям