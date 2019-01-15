"15 см" обидели Элджея: иск против Ивлеевой мог подать сам музыкант

Иск в защиту ущемленного мужского достоинства против Насти Ивлеевой и Юрия Дудя мог подать бойфренд телеведущей – рэпер Элджей. Его отношения с Ивлеевой также были предметом обсуждения в нашумевшем интервью.

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