"15 см" обидели Элджея: иск против Ивлеевой мог подать сам музыкант
Иск о защите чести и достоинства подан в отношении журналиста Юрия Дудя и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Он зарегистрирован в Мещанском районном суде Москвы.
Истец – некий Артур Бестаев – требует опровержения сведений, распространенных в интервью Дудя от 21 августа, в котором принимала участие Ивлеева. С участников беседы предлагается взыскать по 50 миллионов рублей. Какие именно сведения, озвученные в разговоре, требуется опровергнуть – не уточняется.
Самым запоминающимся моментом содержательной беседы журналиста с телеведущей стал спор по поводу приемлемого размера мужских гениталий. После выхода видео в свет в Сети появились даже музыкальные клипы, посвященные этому событию.
Юрист Екатерина Гордон считает, что именно это и имеет в виду податель иска. "Я думаю, в ближайшее время выяснится, что имеет место быть шутка, связанная с пресловутым диалогом Дудя и Ивлеевой на тему 15 см. Может оказаться, что например, обиженный Элджей подал иск в суд, поскольку его оклеветали, у него вовсе не 15 см", - сказала Гордон в эфире НСН.
Юрист уверена, что в программе Дудя не было ничего такого, что может повлечь за собой наказание в размере 100 миллионов рублей. Она предполагает, что это договоренность Ивлеевой, Дудя, и того человека, который подал иск.
А вот по мнению врача-сексолога Александра Полеева, проблема в этой истории вовсе не в размерах. По его словам, вопрос заключается в том, что Ивлеева в принципе не имела права разглашать общественности никакие интимные подробности. В других странах за подобные публичные рассказы Ивлееву бы ждало серьезное наказание.
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