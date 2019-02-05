"Платят две тысячи": автора хита "Белые розы" бросили в нищете
Автор хита "Белые розы" сообщил, что все права на композиции популярного коллектива принадлежат Андрею Разину. Сергей Кузнецов не раз пытался вернуть их через суд, однако продюсер остается полноправным владельцем песен.
Композитор признался, что не может полноценно работать из-за инвалидности. Сергей живет на пенсию и получает небольшие авторские отчисления. "Я инвалид второй группы. Живу на пенсию по инвалидности, это восемь тысяч рублей. Авторские отчисления мизерные – около двух тысяч рублей. Живу бедно, на лекарства не хватает, но что поделать", – цитирует его Ura.ru.
Тем не менее Кузнецов занимается творчеством, он даже основал музыкальный проект "Ангел и кот". Новые песни и видеозаписи музыкант размещает на своем официальном сайте и YouTube-канале.
По словам автора хита "Белые розы", он продолжает сотрудничать с исполнителем Юрием Шатуновым. На данный момент композитор помогает ему в работе над новым альбомом.
"Мы года два уже как вернулись к сотрудничеству. Связываемся два-три раза в неделю через скайп, он – из Германии, я – из Оренбурга. Совместное творчество у нас продолжается", – цитирует мужчину Комсомольская правда.
Напомним, Сергей Кузнецов основал группу "Ласковый Май" в 1986-м и покинул ее спустя четыре года, чтобы создать коллектив "Мама". Однако новый проект не смог добиться успеха.
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