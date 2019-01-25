"Убью, сволочь!": автор хита "Белые розы" ворвался с пистолетом к Разину

Композитор Сергей Кузнецов напал с пистолетом на продюсера Андрея Разина. Об этом эпизоде рассказал бывший участник группы "Ласковый май" Александр Прико.

Сергей Кузнецов был автором многих хитов популярного коллектива, в том числе песни "Белые розы". В 1989 году он покинул группу и стал работать над новым музыкальным проектом под названием "Мама", участником которой стал Александр Прико. Спустя некоторое время композитор заметил, что все песни, которые записывала новая группа, неожиданно появлялись в репертуаре "Ласкового мая".

"Кузнецов захотел уйти, я ушел с ним. Мы с ним сделали группу "Мама" и записали три альбома. Первая песня, которую мы записали, была "Розовый вечер"... Они выпустили такой же альбом, один в один. Мы выпускаем второй альбом, они выпускают такой же, один в один", – передает слова исполнителя Пятый канал.

Конфликт между Андреем Разином и Сергеем Кузнецовым дошел до суда. Продюсер предъявил композитору официальный документ, в котором автор песен передал ему право на 27 композиций. Сам поэт заявил, что документ был подделкой, но ему так и не удалось отстоять свои интересы в суде. Разин же с удовольствием рассказывает о том, как ему удалось выиграть дело. "Десять лет я судился и все суды выиграл, вплоть до Верховного. 48 человек было задействовано за 14 лет на судах Разина с Кузнецовым", – поделился он.

В какой-то момент их спор достиг наивысшей точки. Однажды автор песен пришел к продюсеру в студию с пневматическим пистолетом. "Кузнецов достал пневматику и говорил: "Я тебя сейчас убью, сволочь". Андрей Разин вызвал ментов, и Сергея Кузнецова отправили в участок, он там сутки просидел", - вспоминает Прико.

Тем не менее все старания композитора так и не увенчались успехом. Продюсер "Ласкового мая" заработал на чужих песнях 32 миллиона долларов. Известно, что на данный момент Сергей ведет тихую жизнь и редко дает интервью журналистам.