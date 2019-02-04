Глушаков внезапно отказался от детей и алиментов

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков принял неожиданное решение. Он отказался от спора за детей и взыскания алиментов со своей жены Дарьи. Спортсмену удалось удивить как супругу, так и юристов.

Частью иска Дениса к Дарье были требования оставить с ним детей, назначить выплату алиментов, а также разделить совместно нажитое имущество. Отказ футболиста от этой части претензий к бывшей жене удивил адвоката Сергея Жорина.

"Мы сегодня принесли чемоданы документов – у нас экспертизы, исследования. Мы были готовы ко всему, кроме того что он признает наш иск в этой части", – рассказал Жорин.

Адвокат Дарьи Глушаковой не упустил возможности поиронизировать по поводу поведения спортсмена. Говоря о возможных причинах решения Дениса, Жорин предположил, что футболист поссорился с любовницей либо его бросили покровители.

Отведя душу, Жорин привел более правдоподобную версию. "Может быть, он понял, что семейные ценности важнее всего, что плохо отбирать детей у мамы, что плохо требовать алименты с мамы своих детей", – приводит слова адвоката Пятый канал.

Напомним, бракоразводный процесс Глушаковых тянется с прошлого года. Началось все с того, что в Сети появилось видео, на котором заснят футболист с неизвестной женщиной в бане.

Сам Глушаков полагает, что против него ведется информационная война. По словам футболиста, Дарья действует по указке заинтересованных лиц. Денис признается, что испытывает сильнейшее давление: его прессуют на стадионе, дома, из прессы льются гадости, стало тяжело концентрироваться на игре. Тем не менее, по словам Глушакова, в команде его поддерживают, коллеги на его стороне.