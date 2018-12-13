Глушаков нашел хитрый способ обмануть жену

Чеченский футбольный клуб "Ахмат" может стать прибежищем для капитана "Спартака" Дениса Глушакова. О намерении футболиста перейти в грозненский клуб стало известно из аудиозаписи, опубликованной Telegram-каналом Mash.

Глушаков намерен перейти в "Ахмат" после завершения контракта со "Спартаком". Его официальная зарплата в Чечне составит 30 тысяч рублей. На такой шаг футболист решился, чтобы не платить большие алименты супруге Дарье, с которой сейчас разводится.

"Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта со "Спартаком" я ему пообещаю, что за его команду буду играть, и я там останусь", – говорит на записи некто голосом, похожим на голос Глушакова (подлинность записи пока не подтверждена).

Соглашение Глушакова с красно-белыми рассчитано до 2020 года. В "Спартаке" футболист зарабатывает около двух миллионов евро в год. В последнее время спортсмена преследуют скандалы, касающиеся не только личной жизни, но и поведения в команде. Многие болельщики красно-белых требуют, чтобы Глушаков покинул "Спартак", пишет EG.ru.

Напомним, на днях Mash опубликовал аудиозаписи с угрозами полузащитника "Спартака" в адрес его супруги Дарьи. Футболист хочет забрать себе детей и обязать супругу платить алименты. При этом в выражениях он не стесняется. А если Дарья не согласится на эти условия, спортсмен обещает "дойти до самых верхов".