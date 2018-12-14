Боюсь за жизнь детей: жуткие откровения жены Глушакова

Семейные скандалы знаменитостей уже, казалось бы, не способны удивить общественность. Однако откровения жены полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова могут шокировать даже самого закаленного читателя "Дни.ру".



Дарья Глушакова заявила, что из-за угроз мужа не чувствует себя в безопасности, передает Пятый канал. "Дети сейчас со мной. Он видится с ними, да. Но после последних событий и того, что он вообще творит, я уже боюсь за себя и за жизнь детей", – рассказала девушка.

Супруга спортсмена отметила, что аудиозаписи с угрозами не являются поддельными, пишет RT. "Это его слова. Он периодически угрожает. Постоянно – какие-то звонки. Все время пишет на диктофон, причем нас всех", – добавила Глушакова.

Ранее чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию об угрозах Дениса Глушакова в адрес супруги. Эксперт не исключает, что женщина могла спровоцировать игрока на подобное поведение.

Спортсмен отметил, что семья – интимная сфера жизни для каждого человека. Он допускает, что в истории с Денисом Глушаковым все не так, как освещается.

"Сейчас говорят, что Глушаков угрожал жене, а может, все наоборот. Отношусь к происходящему отрицательно и не хочу вмешиваться в семейные дела Дениса не только как футболиста, но и как человека. Что он, убил бывшую жену что ли?" – цитирует Рейнгольда RT. По его словам, в деле с разводом футболиста пока никто ничего не доказал.