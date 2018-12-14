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Боюсь за жизнь детей: жуткие откровения жены Глушакова

Денис Глушаков. Фото: www.globallookpress.com
Семейные скандалы знаменитостей уже, казалось бы, не способны удивить общественность. Однако откровения жены полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова могут шокировать даже самого закаленного читателя "Дни.ру".
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Дарья Глушакова заявила, что из-за угроз мужа не чувствует себя в безопасности, передает Пятый канал. "Дети сейчас со мной. Он видится с ними, да. Но после последних событий и того, что он вообще творит, я уже боюсь за себя и за жизнь детей", – рассказала девушка.

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Супруга спортсмена отметила, что аудиозаписи с угрозами не являются поддельными, пишет RT. "Это его слова. Он периодически угрожает. Постоянно – какие-то звонки. Все время пишет на диктофон, причем нас всех", – добавила Глушакова.

Ранее чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию об угрозах Дениса Глушакова в адрес супруги. Эксперт не исключает, что женщина могла спровоцировать игрока на подобное поведение.

 

Спортсмен отметил, что семья – интимная сфера жизни для каждого человека. Он допускает, что в истории с Денисом Глушаковым все не так, как освещается.

"Сейчас говорят, что Глушаков угрожал жене, а может, все наоборот. Отношусь к происходящему отрицательно и не хочу вмешиваться в семейные дела Дениса не только как футболиста, но и как человека. Что он, убил бывшую жену что ли?" – цитирует Рейнгольда RT. По его словам, в деле с разводом футболиста пока никто ничего не доказал.

14 декабря 2018, 08:20
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