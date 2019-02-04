Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года
Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Россиян потрясло известие о смерти артиста Молодежного театра на Фонтанке Анатолия Артемова. Актеру было 76 лет.
Артемов ушел из жизни после непродолжительной болезни. Печальную новость подтвердили в театре.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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