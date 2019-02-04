Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление

Российская актриса обратилась за помощью к подписчикам в Instagram. Рената Литвинова попросила поклонников присоединиться к флешмобу в борьбе против онкологического заболевания.

Видеозапись появилась на странице звезды несколько часов назад. Она напомнила, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В своем ролике Рената Литвинова обратилась к страшной болезни лично. "Я хочу сказать раку: кто ты такой? Кто ты такой, чтобы уносить столько жизней? Мы знаем способы борьбы с тобой. Нельзя откладывать это. Надо как можно раньше идти на борьбу, потому что потом может быть поздно", – отметила она.

В подписи к посту артистка попросила подписчиков принять участие во флешмобе #РакНашВраг и записать свое видеообращение. "4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Рак предотвратим. Рак победим. Ты не один. Нужно бороться. Присоединяйтесь к флешмобу. Запиши свое обращение к врагу. Пусть знает, с кем связался. Это в наших силах", – написала она.

Пользователи поблагодарили Ренату Литвинову за то, что находит время для таких важных постов, и поделились вдохновляющими историями борьбы с раком. "Согласен с Вами. У меня тетя победила его именно таким способом. Так и говорила, как и Вы на видео. И все прекратилось лучшим образом. Прошло пять лет, как она вышла из "зоны риска", и мы очень рады", "Спасибо Вам за неравнодушие к этому дню и к этой болезни!", "А у меня сегодня день рождения! И я победила рак, уже почти полгода в ремиссии. Спасибо огромное за такие приятные слова", – написали комментаторы.