Разведенная Лорак обтянула округлившийся живот

Ани Лорак, на днях оформившая развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, занята развитием карьеры. Она участвует в новых съемках, причем внедрила в работу и маленькую дочь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ани Лорак опубликовала видео, на котором запечатлена во время фотосессии. Интересно, что компанию популярной исполнительнице составила ее дочь София. Для съемки певицу нарядили в красное обтягивающее платье до пят, изюминкой которого стало головокружительное декольте.

Кстати, этот разрез смутил многих подписчиков. Дескать, какой пример она подает своей подрастающей наследнице. "С голыми сиськами рядом с ребенком. Это уже перебор", "Платья слишком ..., можно было прикрыть , а то и ребенок тоже получает пример от мамы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фи. Пошлятина", "Можно было платье закрытое одеть", "Кто ж их в ЭТО одевал-то? Видимо, лорак в долгах, как в шелках, раз не может себе позволить приличного стилиста)))", "выгляди Ужасно , действительно вульгарно", "Нет при дочери ,нельзя так ,чему дочь учите , я понимаю вы Звезда ,но вы еще Мать !!" – пристыдили Лорак поклонники.

Кто-то из подписчиков умудрился разглядеть у стройной артистки округлившийся живот. "Платье оч в обтяг, живот беременый", "Когда идет фоткаться, виден животик)", "А живот-то округлился подозрительно. К чему бы это?)", "Слишком откровенное платье. Декольте... Живот круглый обтянутый..." – высказали свое мнение пользователи Сети.

Однако большинство восхитилось красотой Ани Лорак. "И мама и дочь прекрасны!!!", "Вауу супеер", "Красивая женщина, талантливая! Платье красивое! Не вижу ничего страшного в открытом декольте!", "Красивая, умная, талантливая!!", "Шикарнейшая❤️ Нереальная", "Ани Лорак стала лучше ,чем была. Очень красивая. Расцвела прям!" – рассыпались в комплиментах комментаторы.

Напомним, 31 января Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. По словам брата певицы, София останется жить с матерью. "Нет каких-то проблем с содержанием ребенка, с его желанием, или нежеланием. Тут уже логично, что она мама – она ее воспитывает. Она имеет возможность дать все, что нужно для развития и воспитания", – сказал Игорь Куек в интервью украинским СМИ.