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Тимати запретили оплакивать умершего друга

Тимати. Фото: www.globallookpress.com.
В нашей культуре принято говорить много хорошего о человеке после его смерти. Вдруг все вспоминают, что он был талантливым, целеустремленным, надежным и тому подобное. Часто этот механизм срабатывает после кончины той или иной звезды. 
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По мнению неназванного автора Telegram-канала "Русский шаффл, подобная участь ожидает рэпера Децла, о кончине которого стало известно 3 февраля. Тот же Тимати (когда-то он был другом артиста и снялся в его клипе "Вечеринка") забудет о своих претензиях и недовольстве и разразится скорбной, но фальшивой речью.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

"Ну и сейчас, конечно, Дудь снимет фильм про Децла, где выскажутся все, кто считал рэпера лохом. Родной отец, Баста и Тимати вдруг заговорят по-другому: "Он был настоящим", "В нем не было ни грамма фальши", "Тогда я не мог его понять, но теперь понимаю", – рассуждает администратор канала, рассказывающий самые интересные истории из русского шоу-бизнеса 90-х.

По мнению автора, у Децла было много отличных композиций, которые, к сожалению, знали только самые преданные фанаты. "Да, он был настоящим. Только всем было плевать. Вам слабо, например, напеть хоть одну его новую песню? Децл выпустил девять альбомов, но даже за три часа до смерти пел проклятую "Вечеринку" по просьбе заказчика", – заметил он.

Знаменитости, которые при жизни отвернулись от рэпера, внезапно вспомнят о его заслугах. "Скоро будет сказано много пафосных слов, что Децл – голос поколения, первый фрешмен России и человек-легенда. Но важно помнить, что при жизни о него вытирали ноги, стебались..." – резюмировал автор канала.

Автор: Руслана Алексеева4 февраля 2019, 06:44
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Как менялся Децл от 0 до 33

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