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Шоу-бизнес

Маркл тайно покинула Лондон перед рождением первенца

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
На прошлой неделе герцогиня Сассекская втайне отправилась в Нью-Йорк, чтобы провести время с друзьями перед рождением ребенка. Репортеры успели сделать несколько фотографий Меган Маркл, которые быстро разлетелись по Сети.
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Папарацци заметили бывшую актрису, когда она шла к машине вместе со своим телохранителем. Для выхода в свет королевская особа выбрала скромный наряд: длинное черное пальто и серую мужскую кепку. В руках Меган Маркл держала шляпу с широкими полями и белую сумку. Охранник тоже примерил ничем не примечательную одежду: темные штаны и синюю куртку.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Узнать супругу принца Гарри журналисты смогли благодаря дорогому обручальному кольцу с тремя камнями. Известно, что один из бриллиантов был привезен из Ботсваны – страны в Южной Африке, где пара отметила отпуск еще в начале своих отношений, передает Daily Mail.

Как утверждают репортеры, герцогиня Сассекская прибыла в американский город в пятницу, 15 февраля. Ее короткий отпуск продлится всего пять дней. Бывшая актриса встретится с близкими друзьями, будет ходить в кафе и устроит небольшой шопинг. Любопытно, что это первый визит королевской особы в американский город после свадьбы с принцем Гарри.

В Нью-Йорк прибыла и близкая подруга Меган Маркл – канадский стилист Джессика Малрони. Она организовала для герцогини вечеринку в честь предстоящего рождения малыша. Кроме того, пару заметили в субботу в дорогом ресторане Ladurée в районе Сохо. Женщины ели сладости и пили чай, сообщает Harper's Bazaar. Бывшая актриса не раз признавалась, что очень любит это место. "Это кусочек Парижа в центре Нью-Йорка. Очень красивое место", – делилась она впечатлениями в интервью.

Автор: Полина Крылова19 февраля 2019, 09:56
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