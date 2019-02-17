Ждут смерти Елизаветы II: вражде Маркл и Миддлтон положили конец

Королевский эксперт уверен, что скоро пути двух семей разойдутся. Это связано с тем, что Кейт Миддлтон и принц Уильям должны подготовиться к новой роли.

Эксперт Мелани Бромли отметила, что в ближайшее время в британской монаршей семье произойдут серьезные изменения. "Как ни печально это звучит, королеве уже 92 года, и это означает, что нам стоит ожидать больших перемен в ближайшие 10-15 лет. Все готовятся к этому", – пояснила она.

Известно, что герцог Кембрижский занимает второе место в порядке наследования престола после своего 70-летнего отца. По мнению журналистки, старший сын леди Ди уже сейчас готовится к своей будущей роли. Кроме того, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих наследников – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, – что тоже является весьма непростой задачей.

Репортер напомнила, что в жизни Меган Маркл и принца Гарри тоже грядут перемены: весной этого года на свет появится их первенец. "У двух семей совершенно разные задачи. Это можно было наблюдать на различиях герцогинь", – добавила Бромли.

В то же время она опровергла все слухи о конфликте королевских особ. "Мысль, что Кейт Миддлтон не смогла принять супругу принца Гарри, кажется невероятной. Ведь единственный человек, который может понять, через что проходит бывшая актриса, – это герцогиня Кембриджская. Слухи о том, что Меган Маркл стала членом семьи и стала указывать окружающим, как следует вести себя, также абсолютно немыслим", – заключила эксперт в интервью Express.