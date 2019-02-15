"Страдает несколько лет": душевное состояние Маркл вызвало опасения

Королевские эксперты объяснили, почему друзья герцогини Сассекской решили открыто рассказать о состоянии бывшей актрисы. Недавно близкие Меган Маркл опубликовали трогательное письмо, в котором она обратилась к отцу.



В начале февраля в американском издании People появилась статья под названием "Правда о Меган", автором которой стали люди, хорошо знакомые с герцогиней. Они заявили, что бывшая актриса переживает серьезный эмоциональный стресс из-за конфликта с отцом и давления прессы.

Королевский комментатор Лиза Райан внимательно изучила историю, связанную с этим посланием. По мнению эксперта, в жизни Меган Маркл действительно наступил тяжелый период. "Она ужасно себя чувствует. Это напряжение длится не несколько месяцев, а последние два года. Супруга принца Гарри не может открыто выразить свое мнение. Последний раз она давала комментарий изданию Vanity Fair еще до помолвки", – уточнила женщина.



Райан считает, что друзья королевской особы обнародовали письмо, потому что больше не могли видеть, как она страдает. "Многие раскритиковали поступок ее близких, отметив, что это только обострило скандал. Я же считаю, что ее друзья сделали то, что каждый из нас сделал бы для своего любимого человека – хотел бы защитить его", – пояснила комментатор. Лиза также добавила, что отец Меган Маркл поступил по отношению к дочери "ужасно и подло", передает Express.