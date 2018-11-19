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Шоу-бизнес

Лазареву и Шаца застали вместе после слухов о разводе

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Лазарева и Михаил Шац приняли участие в церемонии вручения первой в России премии в области веб-индустрии. Артисты появились вместе впервые после того, как СМИ распространили известие об их расставании.
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Татьяна Лазарева запускает собственный проект на YouTube. Недавно телеведущая призналась, что, несмотря на  неизлечимую болезнь (летом Татьяна сообщила, что страдает язвенным колитом), она решила начать новую жизнь. "Подготовка моего почти что авторского проекта на ютьюбе вышла в финал. Проект мне нравится дико, я чувствую свои силы и уверенность в завтрашнем дне! Готова поделиться:)", – писала Лазарева в Instagram.

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Так что участие Татьяны в мероприятии было неслучайным. Здесь присутствовали продюсер и режиссер Джаник Файзиев, телеведущая Юлия Меньшова, актрисы Анна Хилькевич и Анна Банщикова, певица Елка. Вел церемонию Иван Ургант. В своей обычной манере шоумен заявил, что он сам "одной ногой стоит в телеиндустрии, другой в интернете, а посредине – российский кинематограф", пишет "Вокруг.ТВ"

Татьяна и Михаил уже два года не живут вместе – по крайней мере, так сообщали в конце июля СМИ. Лазарева рассказала, что она вместе с 11-летней дочерью Тоней переехала в Испанию, а Михаил продолжает жить и работать в Москве.

Лазарева называет Щаца самым близким человеком в жизни - несмотря на то, что живут они порознь. Татьяна рассказывала, что они придумали интересный план:  когда телеведущая найдет работу в Москве, в Испанию переедет Михаил – присматривать за дочерью.

Напомним, этим летом Татьяна Лазарева в передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" рассказала, как из-за неизлечимой болезни лишилась десятка килограммов за короткий срок. Телеведущая призналась, что страдает от язвенного колита. Он неизлечим и входит в группу воспалительных заболеваний кишечника. Человек мучится от боли в животе, диареи, анемии, потери веса и аппетита, слабости, проблем с кожей. Лазарева отметила, что быстро справляется со всем этим с помощью лекарств.

Автор: Андрей Евлампиев19 ноября 2018, 16:50
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