Укупник сбежал от озверевшего спутника своей возлюбленной

Знаменитый композитор признался, что чуть не пострадал от любовника своей избранницы. О неудачном опыте отношений Аркадий Укупник рассказал в недавнем интервью.

Недавно певец побывал в театре МДМ на фестивале "Неделя любви" – мероприятии, которое объединило два праздника – 14 февраля и 8 марта. В интервью репортерам музыкант рассказал, что в молодости часто ухаживал за девушками. Он вспомнил, как встреча с одной из них чуть ли не закончилась дракой с ее партнером.

Исполнитель отметил, что с возлюбленной он встречался чуть больше недели. Однако вскоре она перестала выходить с ним на связь и отвечать на звонки. Тогда Аркадий Укупник решил прийти к ней в гости. В то время девушка жила на первом этаже. Будущий композитор увидел в окне, как она сидела с другим мужчиной. Сначала он хотел уйти, однако затем все-таки решил позвонить в дверь.

По словам певца, девушка "очень удивилась", когда увидела его. Тогда ревнивец обратился к ней с требованием объяснить, в чем дело. "Я стал нарочито громко говорить: Куда ты пропала. Я не нахожу себе места, мы же так любим друг друга", – поделился он.

"При этом я уже ощущал за дверью некое сопение. Вдруг волосатая рука схватила ее за волосы, отшвырнула к двери с криком. Оказалось, что в квартире еще были ее родители", – передает слова артиста StarHit. После случившегося он поспешил уйти, так как понял, что "сейчас его будут бить".

Аркадий Укупник также признался, что в прошлом у него было два неудачных брака. Сейчас музыкант состоит в романтических отношениях с женщиной по имени Наталья. Влюбленные живут в гражданском браке уже более 20 лет. Супруги воспитывают дочь Софью.