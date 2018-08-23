Порноснимки известного певца слили в Сеть

Фотографии певца Макса Барских в обнаженном виде попали в Сеть. Снимки артиста в одной майке были сделаны до начала его музыкальной карьеры.

28-летний исполнитель "Туманов" заснят в одной майке. Макс позировал на типичной "советской" кухне. Автор фотосессии не подписался – но, судя по всему, это снимки из прошлой жизни артиста.

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Источники издания "Super" рассказали, что Макс Барских позировал известному украинскому режиссеру и клипмейкеру. По их данным, автор фотографий – бывший муж известной ведущей.

Макс Барских провел детство в украинском Херсоне, оттуда уехал в Киев поступать в Академию эстрадного и циркового искусства. В 2008 году Макс участвовал в украинской "Фабрике звезд" вместе с Региной Тодоренко.