Мертвого Хворостовского отодвинули в сторону на важной премии

Опера Верди "Риголетто", в записи которой участвовал российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, не была оценена по достоинству на премии "Грэмми". Произведение уступило композиции о жизни и смерти главы корпорации Apple Стива Джобса



прочитано 1021 раз