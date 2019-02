Мертвого Хворостовского отодвинули в сторону на важной премии

Опера Верди "Риголетто", в записи которой участвовал российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, не была оценена по достоинству на премии "Грэмми". Произведение уступило композиции о жизни и смерти главы корпорации Apple Стива Джобса



Победу в номинации одержали американский дирижер Майкл Кристи за оперу Bates: the (R)evolution of Steve Jobs. Среди номинантов также были дирижер Джон Адамс, немецкий режиссер Себастьян Вейгл, а также француз Кристоф Руссе за исполнение оперы Жана-Батиста Люлли "Альцеста", передает РЕН ТВ.

Стоит отметить, что все заявленные в номинациях российские исполнители остались без награды. Так, претендовавшая на приз в одной из главных номинаций "Запись года" песня "The Middle" немецкого диджея российского происхождения Антона Заславского, известного под псевдоним Zedd обошел рэпер Childish Gambino со своей работой "This Is America".

Ранее близкий друг Дмитрия Хворостовского дирижер Константин Орбелян рассказал о последней мечте оперного певца. Он подчеркнул, что осуществить задуманное ему удалось.

Незадолго до своего ухода Дмитрий Хворостовский принял участие в записи оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Как рассказал его близкий друг и коллега Константин Орбелян, это была самая главная и последняя его мечта.

О ней Дмитрий Хворостовский рассказал друзьям уже после того, как узнал свой страшный диагноз. "Когда в 2015 году ему сказали, что он болен, Дмитрий сказал мне: "Я должен сделать еще две вещи – записать "Риголетто" и "Отчалившую Русь" Свиридова", – цитирует СМИ Константина Орбеляна.