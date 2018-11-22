"Все плакали": перед смертью Хворостовский пел с частично отказавшим мозгом

Сегодня, 22 ноября, годовщина смерти прославленного оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского. О последнем выступлении артиста рассказала его подруга Лариса Марзоева.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Великобритании. Артист боролся с опухолью головного мозга, однако болезнь победила. Певец завещал разделить свой прах на две части: одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – в Красноярске, на малой родине.

Будучи тяжело больным, Хворостовский отменил концерты в Вене и Москве, однако не мог не выступить в любимом Красноярске. В последний раз он пел там в июне 2017 года. Певец вышел на сцену с травмой – у него была сломана ключица.

О последнем концерте Хворостовского рассказала его близкая подруга, народная артистка России Лариса Марзоева, с которой они регулярно переписывались. По ее словам, незадолго до смерти Хворостовский писал односложно и кратко – все силы уходили на борьбу с болезнью.

О том, как спел артист в Красноярске, Марзоева высказалась так: "Это был последний концерт. И это было хорошее выступление. Да, не блестел голос, как мы привыкли, но пел он очень хорошо. Все плакали и приветствовали его стоя аплодисментами".

Тогда же она в последний раз видела Хворостовского. Он сказал Ларисе, что отказала часть мозга, которая отвечает за речь и координацию, сообщает РИА Новости. Подруга пыталась успокоить артиста, говорила, что "это вернется", а он отвечал: "Уже нет..." "Я понимала, что Дима прощается с нами", – констатировала Марзоева.