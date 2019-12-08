Ольга Бузова похвасталась навыком владения языком

На этот раз исполнительница решила показать необычный трюк. Оказалось, Ольга умеет издавать языком различные звуки. Например, она может точь-в-точь воссоздать плеск воды в бутылке или постукивание пальцами по пластиковой крышке.
Видеодоказательство знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм. Скорее всего, Бузова хотела всего-навсего поднять настроение своим поклонникам.
Но подписчики, тем временем, не оценили юмора звезды. Многие назвали Ольгин талант пустым занятием, сообщает "7Дней". "Что я только что за фигню посмотрел!", "Зачем все языком делать?", – недоумевали фолловеры.
"Такие видео снимают подростки, кому нужны деньги! Тебе зачем это делать, у тебя и так миллионы", – ехидно отметил хейтер.
К слову, в съемках забавного ролика участвовал популярный блогер Давид Манукян. Некоторые считают, что у молодых людей роман. Но сами звезды утверждают, что их связывают исключительно дружеские отношения и рабочие моменты.
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