Переделанная Пугачева в сравнении с Дружининой ужаснула народ

Ведущие Екатерина и Александр Стриженовы, автор-песенник Игорь Николаев, режиссер Светлана Дружинина, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и многие другие встретились на съемках нового выпуска передачи Максима Галкина "Сегодня вечером".
Примадонна предстала в лаконичном черном наряде, изюминкой образа стало массивное украшение и объемные очки. Артистка распустила завитые волосы и воспользовалась яркой помадой. А вот ее старшая дочь Кристина предпочла более неформальный образ. Певица нарядилась в светлые штаны, белую майку и розовый пиджак. Волосы она убрала.
Светлые тона выбрала и Светлана Дружинина. Собственно, именно благодаря ей и стало известно о съемках. Фотографии с площадки появились в аккаунте режиссера. В подписи Дружинина поблагодарила Галкина за чудесный вечер и призналась, что была рада повидаться с Пугачевой, Орбакайте, Николаевым и другими коллегами. "Будем жить долго и счастливо!!!! 🎄❄️" – заявила Дружинина.
Несмотря на то, что режиссер на 14 лет старше певицы, комментаторы в инстаграм-аккаунте Светланы Дружининой сделали вывод, что она выглядит лучше. По их мнению, причина в том, что Алла Пугачева себя переделала, и теперь результаты этих манипуляций с лицом негативно сказались на ее внешности.
"Алла стоит и Дружинина. Дружинина в сто раз лучше и одета и выглядит. Уважаю естественную старость", "Скоро на Гурченко походить будет, а где блеск в глазах, радость, болезненный вид, а Светик как всегда жизнерадостный, светлый человечек", "Стареть надо естественно! А у нее столько операций!!! Вот все и вылазеет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Что значит блеск в глазах и жажда жить! Никакой ботокс и пластика это не заменит! Браво!!!" – высказались подписчики.
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