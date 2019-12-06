Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой

Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Они обсудили причины, которые спровоцировали уход Андрея Рожкова, Вячеслава Мясникова и главной звезды коллектива Юлии Михалковой.



Сценарист утверждает, что ситуация в коллективе стала меняться после его ухода, причем далеко не в лучшую сторону. По его словам, именно он был "клеем", который всех сдерживал между собой. "Мы были все вместе 20 лет. Ну все трещали по швам: "Битлз", "АББА", "Куин", "Машина времени". Не знаю, связаны как-то перемены в команде, случившиеся после моего ухода или нет. Я сейчас не знаю даже, кто продюсер шоу", – сказал Нетиевский.

По мнению экс-директора, Вячеслав и Андрей – одни из самых талантливых участников шоу. В один момент им стало тесно внутри коллектива. "Наступила, так сказать, некая критическая ситуация, пошли ссоры. У меня, кстати, с ними нормальные отношения", – отметил Сергей.

В случае с Михалковой ситуация довольно обыденная. Актриса набралась достаточно опыта для того, чтобы открыть собственный проект. Она ушла в свободное плавание, сообщает Teleprogramma.pro.

"Юля просто не выдержала и ушла. Она просто захотела выйти и не обременять себя в сложившихся обстоятельствах", – пояснил Нетиевский.