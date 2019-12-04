"Побрейся, не позорься!": фото волосатой Артемовой вызвало омерзение

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Артемова написала: " Даже если ты стала мамочкой ,это не повод забивать на себя и свои подмышки! Но помни ,во всем должна быть естественность и натуральность" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст она сопроводила забавным смайликом.
Впрочем, поклонники не оценили такого креатива от девушки. Многие посчитали, что она приобщилась к идее бодипозитива, призывающей не избавляться от волос на теле. Иные же не стали разбираться в мотивах звезды "Дома-2" и просто предпочли высказать тот факт, что ее фото вызвало у них чувство омерзения.
"Больная что ли такое выкладывать ? Пипи еще сфоткай", "
Когда нет мозгов. Наверно еще думает , что остроумно! Все на продажу.....Позор", "Овца, а муж тебе на что, чтоб запустить себя так, еще и афиширует!", "И что ,теперь нужно на всеобщее обозрение выставлять свои интимные места ?!
", "
Вы с Кузиным нашли друг друга. Два дебила это сила! Побрейся, не позорься! Чумичка!", – высказались комментаторы.
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