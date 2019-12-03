Горячий мужчина заставил Королеву энергично двигаться

Артистка в очередной раз эпатировала публику, выложив в свой "Инстаграм" зажигательное видео. Она станцевала с привлекательным горячим мужчиной под горячие ритмы.
"Кайфуем!!! Сегодня мы с тобой @e_papunaishvili танцуем. Как же я счастлива вновь танцевать с моим любимым учителем танцев Евгением Папунаишвили", – подписала ролик Наташа Королева. Танец оказался очень страстным, что и поспешили отметить в комментариях поклонники исполнительницы.
"Как вы классно смотритесь молодцы!", "Потрясающе", "Сколько эмоций! Супер!", "Класс, очень органично и зажигательно!", "Умничка!", "Красотка", – высказались подписчики Наташи Королевой. Некоторые даже позавидовали звезде, отметив, что тоже бы с удовольствием так потанцевали.
Напомним, ранее знаменитость пошалила с коллегой по сцене Надеждой Бабкиной. Наташа Королева забралась к артистке на колени и выложила соответствующее фото в соцсеть. Некоторые фолловеры осудили певицу за такое фривольное поведение. По их мнению, женщинам в их возрасте нужно вести себя скромнее.
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