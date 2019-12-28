"Сложно ужиться": ушедший к любовнице Телегин откровенно о расставании с Пелагеей

Спортсмен высказался в своем "Инстаграм". Он отметил, что хочет внести ясность в скандальную историю, чтобы она не обрастала слухами.
"Все мы мечтаем встретить одного человека и прожить с ним всю жизнь. Но не всегда это получается. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения. У нас есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за это. Но двум сильным личностям сложно ужиться вместе. В нашем разводе нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий", – написал экс-избранник Пелагеи. Он добавил, что у них не получилось сохранить семью, но они всегда будут помогать друг другу.
О том, что семья потерпела крах, ранее сообщила сама Пелагея. Свое решение о расставании с Телегиным певица сообщила через своих представителей.
"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась", – опубликовали признание Пелагеи ее агенты. Отметим, что в Сети появилась информация о том, что хоккеист изменял исполнительнице.
Напомним, что поклонники пары занимают сторону Пелагеи. Около двух месяцев назад Ивана Телегина увидели с любовницей. Пара появилась на премьере спектакля Crave. Спутницей спортсмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Невеста, с Новым Годом!
Страшно рожать от мужика без работы
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30