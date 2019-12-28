"Сложно ужиться": ушедший к любовнице Телегин откровенно о расставании с Пелагеей

Муж Пелагеи прокомментировал информацию о предстоящем разводе с певицей. Иван Телегин раскрыл причину разлада с артисткой.



Спортсмен высказался в своем "Инстаграм". Он отметил, что хочет внести ясность в скандальную историю, чтобы она не обрастала слухами.

"Все мы мечтаем встретить одного человека и прожить с ним всю жизнь. Но не всегда это получается. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения. У нас есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за это. Но двум сильным личностям сложно ужиться вместе. В нашем разводе нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий", – написал экс-избранник Пелагеи. Он добавил, что у них не получилось сохранить семью, но они всегда будут помогать друг другу.

О том, что семья потерпела крах, ранее сообщила сама Пелагея. Свое решение о расставании с Телегиным певица сообщила через своих представителей.

"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась", – опубликовали признание Пелагеи ее агенты. Отметим, что в Сети появилась информация о том, что хоккеист изменял исполнительнице.

Напомним, что поклонники пары занимают сторону Пелагеи. Около двух месяцев назад Ивана Телегина увидели с любовницей. Пара появилась на премьере спектакля Crave. Спутницей спортсмена стала известная светская львица Мария Гончар.