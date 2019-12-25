Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Якобы спортсмена заметили в обществе другой женщины.

В популярной социальной сети появилась информация, согласно которой Пелагея и Иван Телегин с лета не живут вместе. Якобы оба не носят обручальных колец и ведут обособленный от другого образ жизни. Более того, по словам того же неназванного источника, хоккеист не скучает в одиночестве – будто бы его видели в обществе другой женщины, с которой тот "тусит по отелям".

Самое интересное, что если внимательно посмотреть страничку Ивана Телегина в "Инстаграм", то можно увидеть, что там нет ни одного его фото с Пелагеей. При этом информатор уточнил, что якобы недавно хоккеист выкладывал снимок с артисткой, который интригующе назвал "Воссоединение". Но потом по какой-то причине удалил. Будто бы кадр появился "через неделю после той телки".

Информатор даже предоставил снимки вероятной возлюбленной Ивана Телегина. Интересно, что если зайти к ней на страничку в социальной сети, то можно заметить, что на ее аккаунт действительно подписан именитый хоккеист.

Говорят, сама Пелагея не афиширует подробности своей частной жизни. Наоборот, якобы артистка всеми способами демонстрирует, что у нее все хорошо в отношениях с мужем. Впрочем, на страничке певицы в "Инстаграм" по какой-то причине тоже нет фото с Иваном Телегиным.

Напомним, история любви Пелагеи и Ивана Телегина началась весной 2016 года. Первые слухи о романе появились, когда артистка вдруг зачастила на хоккей. Однажды певица появилась на трибунах в футболке с надписью Telegin. Тогда общественность накинулась на артистку с упреками и обвинениями, ведь у Ивана Телегина была любимая женщина (которая, по одним данным, была от него беременна, по другим – только ему родила).

Тем не менее, летом того же года пара тайно оформила отношения в одном из ЗАГСов столицы. А в январе 2017 года Пелагея родила Ивану Телегину дочь.