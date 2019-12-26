Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением

Певица Пелагея отреагировала на слухи о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка обратилась к общественности.

Все началось несколько дней назад. В Сети появилась информация, будто Иван Телегин и Пелагея разъехались еще летом, сняли обручальные кольца и зажили каждый самостоятельно. Якобы артистка устала терпеть измены мужа, который сейчас увлечен блондинкой, похожей на Пелагею, только моложе на лет десять.

После атак журналистов исполнительница решила внести ясность. Она подтвердила информацию о расставании со спортсменом. "Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки..." – так начинается официальное заявление Пелагеи в официальном инстаграм-аккаунте, посвященном артистке.

В браке певица и хоккеист прожили три года. Об этом времени, по признанию Пелагеи, она не жалеет. "На этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси", – выразила надежду исполнительница.

Пелагея высказалась о разводе так, что непонятно, оформили они его или еще нет. "Несмотря на то что любой развод – малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну и... Жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем – добра", – завершила обращение певица.

История любви Пелагеи и Ивана Телегина началась весной 2016 года. Слухи о романе появились, когда артистка зачастила на хоккей. Однажды певица появилась на трибунах в футболке с надписью Telegin. Общественность накинулась на артистку с упреками и обвинениями, ведь у Ивана Телегина была любимая женщина (которая, по одним данным, была от него беременна, по другим – только родила). Тем не менее летом того же года пара тайно оформила отношения в одном из ЗАГСов столицы. А в январе 2017 года Пелагея родила Ивану Телегину дочь Таисию.

Ранее артистку сняли в Клинике имени Рогачева. Певица пришла поддержать больных деток. В том же аккаунте в "Инстаграм" можно увидеть фото, сделанные во время визита Пелагеи. Артистка пела ребятам, фотографировалась с ними и давала автографы.