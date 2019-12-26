"Придумана большая врака": Апина об ЭКО и рождении дочери

Алена Апина не скрывает, что ее долгожданную дочку Ксению вынашивала другая женщина. Артистка многие годы лечилась от бесплодия, но результата терапия не принесла.

В 2001 году у певицы Алены Апиной и продюсера Александра Иратова родилась дочь Ксения. Появление девочки наделало много шума, в первую очередь потому, что ее вынашивала суррогатная мать. Артистка не скрывала, что в вопросах деторождения прибегла к помощи репродуктивной медицины.

"Саша очень хотел, чтобы была придумана большая врака: где-то на гастролях, уехала, родила и вернулась. Чувствовала каким-то местом, что не надо так делать. Поймет, как сможет поймет. Оказалось, я права. Мне деваться было некуда, я постоянно на виду. И чего? Я сейчас скажу: "Ребята, я тут за кусты вышла, родила и вернулась". Ну смешно", – сказала Алена Апина в шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Певица семь лет лечилась от бесплодия. Звезда пережила девять попыток экстракорпорального оплодотворения. К сожалению, все они закончились провалом. Алена Апина призналась Андрею Малахову, что знала о негативных последствиях процедуры, но они ее не пугали.

"Это была моя последняя проба. Я сказала себе, что, если сейчас нет, то для меня последняя, а для суррогатной матери первая. Если уж я не смогла это пережить несколько раз, то какая-то чужая тетка уж наверняка это все… Это было девятое ЭКО, я поняла, что чужая тетка это точно не сделает, раз родная мать не сделала. Я уехала на гастроли долгие и, честно говоря, даже забыла", – призналась Алена Апина.

Узнав о том, что эмбрион прижился в теле суррогатной матери, Апина не смогла поверить. Она до последнего думала, что все закончится плохо. Ксения родилась раньше срока, семимесячной. Девочка выросла здоровой. Не так давно дочь Алены Апиной поступила в РУДН на лечфак, она хочет стать врачом.