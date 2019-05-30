Дыра в крыше: во время выступления Пелагеи с потолка пошел дождь
Весь май вокалистка гастролировала по России. Недавно звезда завершила тур, поэтому теперь благодарит зрителей за радушие в своем аккаунте в Instagram. Так певица Пелагея рассказала, что во время ее концерта в Астрахани произошел забавный эпизод.
Находясь на сцене, артистка заметила, что рядом с ней капает дождь. Из дыры в крыше Дворца Культуры лилась вода. Причем лужа была только рядом с Пелагеей, музыканты и зрители оставались сухими.
В перерыве между песнями знаменитость рассказала об этом зрителям. Зал встретил признание артистки смехом.
"Видите, у меня дождь идет. Дождик не дождик, а у меня – кокошник", – сказала певица Пелагея.
"Пелагея , вот так по России проедитесь и здания хоть отремонтируют , видите какая польза будет 😁👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Несмотря на такой казус, спасибо Вам за такой концерт !!! За Вашу энергетическую подачу и теплый диалог с публикой❤️", "Вчера в Волгограде произошел очень веселый и трогательный вечер с вашим концертом Пелагея! Когда концерт закончился и вы ушли некоторые люди начали кричать ВАЛЕНКИ! И вы вернулись со своей группой спасибо за концерт ну на Бис! Спасибо вам за ваше творчество очень приятно! 🎵🎶🎶🎶🎵🎼🎼🎤🎤🎤🎤", – писали поклонники певице Пелагее.
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