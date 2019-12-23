Разъяренная Салтыкова набросилась с кулаками на тещу-блокадницу

Появились подробности скандальных отношений Ирины Салтыковой с мужем. Некогда близкий к паре человек разоткровенничался на популярном телешоу.

Новый выпуск передачи Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" был посвящен людям, приближенным к знаменитостям. Речь шла о домработницах и нянях, прочем обслуживающем персонале и друзьях.

Певец Виктор Салтыков признался, что его семья успешно обходится без нянь. При этом он давно потерял связь с некогда близким другом Андреем Кубасовым. Якобы тот словно сквозь землю провалился.

Телевизионщикам удалось найти Кубасова. Мужчина появился в студии и, еле передвигаясь с помощью трости, сел рядом с Салтыковым, который радостно выскочил его встречать и обнимать.

Андрею Кубасову 52 года, у него нет ни жены, ни детей. Из родных – только мать, которая не так давно умерла. Мужчина последние десять лет серьезно болеет, поэтому оформил пенсию по инвалидности.

Кубасов не стал скрывать, что его финансовое положение настолько печально, что пришлось продать некоторые вещи. Ему даже не всегда хватает средств, чтобы заплатить по счетам.

Впрочем, речь шла не только о материальном положении близкого друга исполнителя. Ведущих куда больше интересовали подробности брака артиста с его первой женой Ириной Салтыковой.

Кубасов рассказал: "Отношения Вити и его первой супруги Иры находились в таком воспаленном состоянии, что там зашкаливало. Я таких семей больше никогда не видел в жизни".

Мужчина дал понять, что в семье Салтыковых главенствовали чувства, причем не всегда положительные. "Сплошные эмоции: то безумная любовь, то безумные драки. Она его лицо постоянно царапала. За волосы друг друга таскали..."

По словам Андрея, однажды досталось даже матери Виктора. "Такие искры летели, что всем доставалось. Один раз даже Витину маму ударила – пожилого человека, блокадника", – отметил приятель артиста. В конце передачи Виктор Салтыков пообещал помочь другу.