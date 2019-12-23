Леонардо Ди Каприо публично "опустил" коллег

Звезда рассказала, что в последнее время многие актеры жалуются на то, что им очень тяжело работать в этой сфере. Ди Каприо с этой точкой зрения абсолютно не согласен. "Да, меня тошнит, поскольку нам безумно повезло делать то, что мы делаем", – подчеркнул он.
По словам знаменитости, жизнь сама предоставляет возможность, когда ты к этому готов. Нужно быть чрезвычайно удачливым, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Именно так актеры получают свои роли. Лео отметил, что, начиная путь, нельзя быть полностью уверенным в успехе.
В этом году Леонардо был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер". Этому поспособствовала его роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
Напомним, что недавно появились слухи о возможной беременности возлюбленной голливудского актера, 22-летней аргентинской модели Камиллы Морроне. Как писали "Дни.ру", причиной послужил неудачно выбранный наряд девушки.
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