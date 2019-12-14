"Отменное знание": на Первом канале допустили нелепую ошибку в слове

Несмотря на упущение, слово было отгадано одним из участников шоу, после чего он стал победителем. Однако внимательные телезрители заметили, что вместе с этим русский язык "отправился в музей капитал-шоу "Поле чудес".
Речь шла о названии леденцов "монпансье", которое авторы программы загадали как "монпасье". Из-за ошибки длина слова сократилась, что усложнило задачу гостям телевикторины.
"Хорошо, что этого не видит Листьев", – резюмировали в телеграм-канале "Планерка".
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