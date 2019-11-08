"Невероятно стильная барышня": Водянова с детьми вызвала восторг

Разумеется, знаменитость не могла не поделиться впечатлениями с подписчиками. Она публиковала фото из поездки, одно из которых привлекло внимание популярного бьюти-блогера. На нем семья позирует в схожей одежде, подобранной в одной цветовой гамме – белый, голубой и красный цвета.
" Я бы не сказала, что в данном контексте мы можем говорить про family look. Все таки family look – это одинаковая одежда для всей семьи, где разница только в размерах. А в случае с Натальей Водяновой мы видим семью, которая выбрала одежду в одном стиле, но не идентичную", – уточнила эксперт, – "Если говорить про стиль, это типичный городской casual. Джинсы, кроссовки, футболки, толстовки и рубашки – это то, что всегда прекрасно миксуется между собой", – передает слова эксперта Лилианы Мамотиной издание Teleprogramma.pro.
Она также отметила, что в таком образе Наталья вместе с семьей выглядит по-настоящему роскошно. Стоит отметить, что даже простые, многим привычные вещи на сияющих позитивом родных Водяновой выглядят шикарно.
"Водянова невероятно стильная барышня.
Мы не можем говорить о том, что данная одежда годится для выхода в свет
или может быть представлена на показе. Нет, это не история про высокую
моду. Это история про комфортную и стильную одежду в контексте
конкретной задачи – прогулки по городу", – дополнила Мамотина.
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