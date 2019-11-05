"Мне надо просто расслабиться!": Свиридова на шикарном банкете объяснила свое поведение

Кажется невероятным, но у 57-летней Алены Свиридовой двое взрослых сыновей – 36-летний Василий от первого брака и 15-летний Григорий от второго. О судьбе наследников и рассказала певица. "Младший сейчас на каникулах у бабушки в Минске (Свиридова в свое время окончила там школу и музыкально-педагогическое отделение педагогического института – Прим. ред.), где я и сама была недавно", – улыбнулась Алена.
"Я не знаю, какую профессию он выберет себе в скором будущем, но пока учится в школе с актерским уклоном. Но считаю, что мне надо расслабиться, и пусть все идет, как идет. Но если сын решит стать актером, то должен понимать, что сцена – барышня капризная, принимает не всех", – объяснила свое мудрое поведение в отношении сына звезда.
Старший сын певицы учился в Канаде. Он программист, пустил корни в Ванкувере, рядом с отцом. "Василий – айтишник, зарабатывает и живет компьютерами, – похвасталась Свиридова. – Он очень интересный, умный, мы с ним постоянно общаемся на разные темы, обмениваемся научными или психологическими видео. Он иногда прилетает ко мне в Москву и в Крым".
Алена Свиридова призналась, что ее сыновья совершенно разные по характеру, привычкам, воспитанию. Но она ими гордится и всегда готова поддержать любые начинания.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Почему Лолиту бросают мужчины?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Аида, я Вас ищу!
Что делать с родителями?