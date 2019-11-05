Звезда "Квартета И" бросила жену после скандала с изменой

Участник "Квартета И" Леонид Барац, оказавшийся в центре громкого скандала, разводится с Анной Моисеевой. Ранее стало известно о его романе с подружкой Романа Каримова.
Режиссер сообщил об этом в своем Twitter. Через некоторое время пост был удален. Барац не прокомментировал ситуацию. Между тем Каримов уволил неверную пассию.
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