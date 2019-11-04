Билана подвергли издевательствам на Первом канале

Певцу Дмитрию Билану пришлось выполнить непростое задание на шоу "Вечерний Ургант". Телеведущий предложил артисту сыграть в игру с длинным названием "Из песни слов не выкинешь, а букву выкинешь".
Билан исполнил несколько своих хитов, но с небольшими изменениями. Во время пения ему нельзя было использовать букву "Н". Стоит признать, что певец достойно выкрутился из непростой ситуации и выполнил задание на высший балл.
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