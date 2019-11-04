Известная актриса и певица умерла через месяц после юбилея

Французская актриса и певица, прославившаяся своим исполнением песни "Manchester et Liverpool", Мари Лафоре скончалась в Швейцарии на 81 году. Через месяц после своего юбилея.
Причины смерти не озвучиваются. Карьера Лафоре началась случайно – в 19 лет она одержала победу в конкурсе на радио, где заменяла заболевшую сестру, – уже через несколько лет к ней пришел громкий успех.
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