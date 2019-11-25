Дочь Дмитрия Маликова воспитывает брата настоящим мужчиной

На видео девушка воспитывает малыша. Он пытается забрать у нее мячик, но Стефания его не отдает. Она требует, чтобы Марк вежливо попросил об этом.
Она начинает строить ему гримасы, что, судя по всему, явно не нравится мальчугану. Он начинает активно махать руками.
Глава семейства, который все это время сидит за роялем, тут же вмешивается. "Дети, не деритесь!" – крикнул исполнитель.
Стефания утверждала в одном из последних интервью, что у них с Марком прекрасное общение. "Я максимально пытаюсь воспитать его как мальчика", – призналась звездная наследница.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!